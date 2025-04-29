حفل تسلم عتاد بحث وإنقاذ مقدم هبة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل إلى القوات البحرية في الجيش

الثلاثاء, 29 نيسان 2025

أقيم في قاعدة بيروت البحرية حفل تسلّم عتاد بحث وإنقاذ مقدم هبة من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (Frontex) إلى القوات البحرية في الجيش، بحضور قائد القوات البحرية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل وسفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان Sandra De Waele ومدير العلاقات الدولية في الوكالة Guillaume de Roquigny Iragne وعدد من الضباط، وجرى عرض التحديات التي تواجهها القوات البحرية.

في الختام، تلا العميد الركن البحري هيثم ضناوي قائد القوات البحرية كلمة شكر باسم قائد الجيش شكر فيها الوكالة على دعمها للمؤسسة العسكرية، ومتطلّعًا إلى استمرار التعاون مستقبلًا.