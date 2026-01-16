حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليونانية للجيش

الجمعة, 16 كانون الثاني 2026

بتاريخ 15 /1 /2026، أقيم في مرفأ بيروت حفل تسلّم هبة مقدمة من قبل السلطات اليونانية للجيش، بحضور وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسّى، والسفيرة اليونانية في لبنان Despina A. Koukoulopoulou، ونائب رئيس الأركان للتجهيز على رأس وفد من قيادة الجيش، إلى جانب عدد من الضباط. وتضمنت الهبة 13 ناقلة جند من نوع (M113) و10 آليات مع قطع البدل العائدة لها.

خلال الحفل، ألقى وزير الدفاع الوطني كلمة عبّر فيها عن شكره وامتنانه للسلطات اليونانية على تقديمها الهبة، التي من شأنها أن تساعد الجيش في تنفيذ مهماته على كامل الأراضي اللبنانية.

كما ألقت السفيرة اليونانية كلمة شدّدت فيها على العلاقة الوثيقة بين السلطات اليونانية والجيش التي تهدف إلى استقرار المنطقة، بالإضافة إلى تأكيدها استمرار الدعم للمؤسسة العسكرية لتمكينها من تنفيذ القرارات الدولية.

في الختام، سلّم العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى السفيرة Koukoulopoulou، مثمّنًا دور السلطات اليونانية في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة.