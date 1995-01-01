حفل تسلم هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى الجيش اللبناني

الجمعة, 02 حزيران 2023

أقيم في قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل في الناقورة، حفل تسلم هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني، عبارة عن آليات وعتاد تأليل وبيوت مجهزة. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن رودولف هيكل ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد اليونيفيل الجنرال Aroldo Lázaro، إلى جانب عدد من الضباط.

وأكد الجنرال Lázaro أن الهبة تأتي في سياق دعم الجيش وتعزيز قدرته على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.

من جهة أخرى، تلا العميد الركن هيكل كتاب شكر باسم العماد عون وسلّمه إلى الجنرال Lázaro وقدم له درعاً تذكارياً تقديراً لجهوده في دعم المؤسسة العسكرية.