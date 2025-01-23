حفل تسليم نظام احتياطي للطاقة الشمسية في مستشفى تبنين الحكومي – بنت جبيل

الخميس, 23 كانون الثاني 2025

ضمن إطار مشروع التعاون مع المملكة الهولندية، أقيم في مستشفى تبنين الحكومي – بنت جبيل حفل تسليم نظام احتياطي للطاقة الشمسية بالشراكة مع السلطات الهولندية، وذلك بحضور السفير الهولندي في لبنان Frank Mollen ومدير التعاون العسكري المدنيCIMIC ممثِّلا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، ومدير عام وزارة الصحة العامة الأستاذ فادي سنان ممثِّلا وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض، و Major General Stefano Messina ممثِّلا قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العماد Aroldo Lázaro، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.

من جهة أخرى، ألقى العميد الركن إياد العلم مدير التعاون العسكري المدني كلمة في المناسبة جاء فيها: "يمثّل لقاؤنا اليوم بمناسبة اكتمال مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى تبنين الحكومي، فصلًا جديدًا من فصول الشراكة المتميّزة والتعاون المثمر بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش، والمملكة الهولندية. هذا المشروع الحيوي يصب في مصلحة أهالي عدد كبير من بلدات المنطقة، ويساهم في تحسين ظروف حياتهم".