الثلاثاء, 26 آذار 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة ظهر اليوم، حفل تسليم وتسلُّم عضويّة المجلس العسكري بين اللواء الركن جورج شريم مسلّماً والعميد الركن الياس الشامية متسلّماً، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من كبار ضباط القيادة. ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بمسيرة اللواء الركن شريم الذي أظهر الإخلاص المطلق في أداء الواجب، ونهض بمسؤولياته الوظيفية على أكمل وجه وصولاً إلى تسلُّمه عضوية المجلس العسكري، وأثنى على جهوده المبذولة في تفعيل أداء المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها، ورفع مستواها العملاني والقتالي وبخاصة خلال المواجهات التي خاضها الجيش ضد التنظيمات الإرهابية في السنوات السابقة، كما هنَّأ العميد الركن الشامية على تولّيه منصبه الجديد.

بدوره ألقى اللواء الركن شريم كلمة شكر فيها قائد الجيش على تقديره ومحبته، وأكد ثقته بدور المؤسسة العسكرية ومسيرتها المتواصلة من نجاح إلى نجاح في ظل قيادة العماد جوزاف عون، الساهر على تعزيز قدراتها وترسيخ رسالتها الوطنية.

وفي ختام الحفل قدم العماد عون للِّواء الركن شريم درع الجيش عربون شكر وتقدير.