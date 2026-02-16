حفل تسلّم آليات حفر هبة من الاتحاد الأوروبي للجيش

الاثنين, 16 شباط 2026

أقيم في قيادة فوج الأشغال المستقل حفل تسلّم آليات حفر مقدمة هبة من الاتحاد الأوروبي للجيش. جرى تسلّم الهبة بحضور سفيرة الاتحاد الأوروربي Sandra De Waele ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بالإضافة إلى عدد من الضباط.

في خِتام الحفل، تلا العميد الركن أمين القاعي نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش عبّر فيه عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي للجيش، وسلّمه إلى السفيرة De Waele.