حفل تسلّم ناقلات جند مقدّمة هبة من السلطات الفرنسية للجيش

الثلاثاء, 31 آذار 2026

أقيم في مرفأ بيروت حفل تسلّم 39 ناقلة جند (VAB) مقدّمة هبة من السلطات الفرنسية للجيش، بحضور الوزيرة المنتدبة لدى وزير القوات المسلحة الفرنسية وشؤون المحاربين القُدامي السيدة أليس روفو ورئيس الأركان اللواء الركن حسان عوده ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والسفير الفرنسي في لبنان هرفيه ماغرو، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الحفل، ألقت الوزيرة روفو كلمة شدّدت فيها على العلاقة الوثيقة بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وأثنت على دور المؤسسة العسكرية في الحفاظ على الاستقرار الداخلي للبنان في ظل المرحلة الاستثنائية الحالية. كذلك أكدت دعم بلادها الجيش بوصفه الضامن لأمن لبنان.

وألقى اللواء الركن حسان عوده كلمة بالمناسبة قال فيها: "نثمّن عاليًا وقوف فرنسا إلى جانب لبنان، ونقدّر مبادرتها القيّمة إلى دعم الجيش، رغم التحديات المتسارعة التي تشهدها المنطقة ومن ضمنها لبنان. إن هذا الدعم يجسّد عمق العلاقات بين البلدين، ويؤكد وقوف فرنسا إلى جانب لبنان للحفاظ على الأمن والاستقرار، ويعزّز قدرات المؤسسة العسكرية على تنفيذ مهماتها العملانية".

في الختام، سلّم اللواء الركن حسان عوده كتاب شكر إلى الوزيرة روفو تقديرًا لدور السلطات الفرنسية في دعم الجيش.