حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الأسترالية لصالح الجيش اللبناني

الخميس, 20 شباط 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي – ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، حفل تسلّم 14 آلية نوع لاند روفر مقدمة كهبة من السلطات الأسترالية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأسترالية في لبنان السيدة Rebekah GRINDLAY، إلى جانب عدد من الضباط. وألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: " ليست هذه المرة الأولى التي تبادر فيها دولة أستراليا الصديقة إلى دعمنا، وهذا جانب من جوانب العلاقات المميزة والتاريخية بينها وبين لبنان، والتي تشمل شعبي البلدين، والثقافة والقيم الإنسانية والحضارية المشتركة بينهما".

في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة GRINDLAY وقدّم لها درع الجيش التذكاري.