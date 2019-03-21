حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الإيطالية لصالح الجيش اللبناني

الجمعة, 17 أيار 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة بيروت البحرية، حفل تسلّم هبة من السلطات الإيطالية للجيش اللبناني، عبارة عن عتاد هيدروغرافي وعدد من الغرف الجاهزة، بحضور العميد طعان نصار مدير الهندسة ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفير الإيطالي في لبنان السيد Massimo Marotti، والملحق العسكري الإيطالي العقيد Massimiliano Sforza، إلى جانب عدد من الضباط. وألقى السفير Marotti كلمة بالمناسبة، أكد فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معرباً عن التزام بلاده مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني. كما ألقى العميد نصار كلمة جاء فيها: "نحن نرى في هذه المساعدة التي تضاف إلى الكثير من المساعدات السابقة، إحدى ثمار التعاون البنّاء بين بلدينا، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات بين الجيشين اللبناني والإيطالي، إذ يكتسب الدعم الإيطالي أهمية كبيرة في ظلّ المهمات التي تتولاها المؤسسة العسكرية في إطار حفظ الأمن والاستقرار على امتداد مساحة الوطن".

وفي الختام، شكر العميد نصار السفير الإيطالي على هذه الهبة ثم قدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهود السلطات الإيطالية في دعم الجيش.