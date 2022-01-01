حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني

الأربعاء, 27 آذار 2024

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

أقيم في اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلّم قطع بدل للآليات مقدمة هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني بحضور السفير البريطاني في لبنان السيد Hamish Cowell وقائد اللواء اللوجستي ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط.

وأكد السفير Cowell مواصلة المملكة المتحدة التعاون مع الجيش اللبناني وتقديم مختلف أشكال الدعم له نظرًا لدوره الأساسي في ضمان الاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.

من جهة أخرى، شكر العميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي السلطات البريطانية على الهبة، معتبرًا أنها تعزز القدرات اللوجستية والعملانية للمؤسسة العسكرية، وتثبت استمرار الدعم البريطاني في هذه المرحلة الدقيقة.