حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات البريطانية للجيش اللبناني

الثلاثاء, 30 أيار 2023

أقيم في اللواء اللوجستي في كفرشيما حفل تسلّم قطع بدل مقدمة هبة من السلطات البريطانية إلى الجيش اللبناني. حضر الحفل السفير البريطاني في لبنان السيد Hamish Cowell والعميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط.

وشدد السفير Cowellعلى وقوف المملكة المتحدة إلى جانب الجيش اللبناني بوصفه الضامن الأول للاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، مؤكداً أهمية مساعدته على الاستمرار في أداء مهماته.

من جهة أخرى، ألقى العميد الركن عقل كلمة جاء فيها: "تُثبت المملكة المتحدة من جديد وقوفها إلى جانب لبنان وجيشه، وإخلاصها لعلاقات الصداقة والمودّة بين البلدين، وعزمها على تقديم مختلف أشكال الدعم للمؤسسة العسكرية ولا سيّما خلال الظروف القاسية التي نمرّ بها".

في الختام، سلّم العميد الركن عقل درعاً تذكارياً الى السفير البريطاني في لبنان.