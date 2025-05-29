حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات التركية للجيش

الخميس, 29 أيار 2025

أُقيم في مرفأ بيروت حفل تسلّم عتاد جوي ومعدّات عسكرية ومواد طبية، مقدمة هبة من السلطات التركية للجيش. جرى تسلّم الهبة بحضور السفير التركي في لبنان Murat Lutem ونائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملحق العسـكري التركي Lt. Col. Erdinc Durmaz، إلى جانب عدد من الضباط.

في الختام، تلا العميد الركن عماد خريش نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم قائد الجيش وسلّمه إلى السفير Lutem، مثمّنًا دور السلطات التركية في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة، وقدم له درعًا تذكاريًّا تقديرًا لجهوده.