حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الفرنسية لصالح الجيش اللبناني

الأربعاء, 24 حزيران 2020

أقيم في قاعدة بيروت البحرية حفل تسلّم 4 زوارق مطاطية ذات قعر صلب نوع (Sillinger 1200 Rafale) مقدمة هبة من السلطات الفرنسية للجيش اللبناني، بحضور كلّ من نائب رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر والسفير الفرنسي في لبنان السيد Bruno Foucher.

وقد نوّهت الوزيرة عكر بالعلاقات التاريخية بين لبنان وفرنسا، وتوجهت بالشكر للدولة الفرنسية على توفير الأسلحة والعتاد والمعدات الفرنسية الحديثة والمتطورة للجيش اللبناني، في ظلّ التأكيد الفرنسي قيادةً وأركاناً على مرافقة مشروع تطوير ومساعدة الجيش منذ سنوات.

من جهته، أكد السفير Foucher عزم فرنسا على دعم قدرات الجيش اللبناني، بخاصة القوات البحرية معتبراً أن الهبة تأتي في سياق تعزيز السيادة البحرية اللبنانية.

في الختام، تلا العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفير الفرنسي وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.

كذلك سلم قائد القوات البحرية العقيد الركن البحري هيثم ضناوي درعاً تذكارياً إلى الوزيرة عكر.

ممّا قالت بالصوت....