حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الكندية لصالح الجيش اللبناني

الثلاثاء, 17 كانون الأول 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في مقصف مقر عام الجيش، حفل تسلّم عتاد مساعفة الآليات والعتاد الشتوي مقدم هبة من السلطات الكندية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن زياد نصر نائب رئيس الأركان للتجهيز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الكندية في لبنان السيدة Emmanuelle Lamoureux، إلى جانب عدد من الضباط. وألقت السفيرة Lamoureux كلمة بالمناسبة، أكدت فيها أهمية التعاون بين الجيشين، معربةً عن التزام بلادها مواصلة تقديم المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، كما ألقى العميد الركن نصر كلمة جاء فيها: "إنّ مواصلة السلطات الكندية مسيرة التعاون مع الجيش اللبناني من خلال تقديم المساعدات العسكرية له، هو دليل واضح على إدراك هذه السلطات لأهمية دور الجيش في الحفاظ على الاستقرار".

في الختام، تلا العميد الركن نصر كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى السفيرة الكندية وقدّم لها درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهودها المبذولة في هذا الإطار.