حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الكندية للجيش اللبناني

الأربعاء, 28 أيار 2025

أُقيم في قيادة اللواء اللوجستي - كفرشيما، حفل تسلّم مواد طبية ومعدات ودراجات ثلج مقدمة هبة من السلطات الكندية للجيش اللبناني، بحضور السفيرة الكندية في لبنان Stefanie McCollum وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، والملحق العسكري الكندي في لبنان المقدم Jawad Al-Khairy، وفريق التدريب والتعاون الكندي، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الحفل ألقى ممثل قائد الجيش العميد الركن جوني عقل كلمة جاء فيها: "إنّ ثقة السلطات الكندية بأداء المؤسسة العسكرية كضامن لأمن لبنان واستقراره، وحافظ للسلم الأهلي، تُترجَم باستمرار من خلال الدعم والتعاون المشترك بين الجيشَين اللبناني والكندي".

في الختام، قدم العميد الركن عقل درع الجيش التذكاري باسم العماد قائد الجيش إلى السفيرة McCollum، تقديرًا لجهودها.