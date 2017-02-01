حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الكورية لصالح الجيش اللبناني

الاثنين, 20 كانون الثاني 2020

أقيم قبل ظهر اليوم في اللواء اللوجستي – ثكنة يوسف الأسطا - كفرشيما، حفل تسلّم خمس عشرة آلية مقدم هبة من السلطات الكورية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن ابراهيم عبود قائد اللواء اللوجستي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد Kim DO_YEOL، إلى جانب عدد من الضباط. وألقى العقيد DO_YEOL كلمة بالمناسبة، أكّد فيها أهمية التعاون بين الجيشين، كما ألقى العميد الركن عبود كلمة جاء فيها: "لا بدّ لنا في هذه المناسبة من التنويه بالأداء المشرّف الذي قدّمته الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان، تطبيقاً للقرار 1701 ومندرجاته حيث يتحمّل عناصرها مصاعب البعد عن عائلاتهم من أجل مؤازرة الجيش اللبناني في الدفاع عن الوطن، والمساهمة في حماية أمنه واستقراره".

في الختام، تلا العميد الركن عبود كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد الكتيبة الكورية وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديراً لجهوده المبذولة في هذا الإطار.