حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطات الكورية لصالح الجيش اللبناني

الثلاثاء, 15 نيسان 2025

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة بنوا بركات - صور، حفل تسلّم منشأة مسبقة الصنع عدد 2 مقدمتَين هبة من السلطات الكورية للجيش اللبناني، بحضور العميد الركن اياد العلم مدير التعاون العسكري - المدني ممثلاً قائد الجيش العماد رودولف هيكل وقائد الكتيبة الكورية العاملة ضمن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان Colonel Joon Geun، إلى جانب عدد من الضباط.

في الختام، تلا العميد الركن العلم كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلّمه إلى قائد الكتيبة الكورية وقدّم له درع الجيش التذكاري، تقديرًا لجهوده المبذولة في هذا الإطار.