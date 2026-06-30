الثلاثاء, 30 حزيران 2026

أُقيم في مقر هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات – كفرشيما، حفل تسلّم هبة مقدمة من السلطتَين الكندية والنروجية عن طريق هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) لصالح النساء والفتيات من عائلات العسكريين المتضررين من الحرب، بحضور ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women) في لبنان جيلان المصري، وسفير دولة كندا Gregory Galligan وممثلة السفارة النروجية Christine Knudsen ورئيس هيئة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.

تهدف هذه الهبة إلى تخفيف أعباء الحرب والنزوح عن كاهل الأسر اللبنانية، لا سيّما عائلات العسكريين في الجيش.