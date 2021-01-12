حفل تسلّم هبة مقدمة من الكتيبة الكورية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لصالح الجيش اللبناني

الثلاثاء, 30 تشرين الثاني 2021

أقيم في ثكنة بنوا بركات ـــ صور حفل تسلّم عشر آليات مدرعة وترميم قسم الطوارىء في مستوصف صور في إطار هبة قدمتها السلطات الكورية للجيش اللبناني. حضر الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وقائد الكتيبة الكورية في قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان العقيد Dong Su MOON، إلى جانب عدد من الضباط.

وفي الختام، تلا العميد الركن القبياتي كتاب شكر باسم العماد قائد الجيش وسلمه لقائد الكتيبة الكورية، ثم قدّم لرئيس مكتب التعاون المدني العسكري في الكتيبة الكورية درع الجيش التذكاري تقديراً لجهوده في دعم الجيش والمساهمة في حفظ الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.