حفل تسلّم هبة مقدمة من جمعية Spirit of America للجيش

الثلاثاء, 18 آذار 2025

أُقيم في اللواء اللوجستي حفل تسلّم هبة من جمعية Spirit of America تتضمن نحو 70 بيتًا جاهزًا لدعم مهمة الجيش في الجنوب، بحضور قائد اللواء اللوجستي ممثًلا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وممثلين عن الجمعية. تشكل هذه الهبة المرحلة الأولى ضمن سلسلة مراحل تشمل كميات كبيرة من العتاد والمقومات التقنية واللوجستية.

أعرب العميد الركن جوني عقل قائد اللواء اللوجستي عن تقديره العميق لهذه المبادرة التي ستعزز جهود الجيش ضمن إطار الانتشار والتمركز في المناطق الجنوبية.