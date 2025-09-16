حفل تسلّم هبة مقدمة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل للجيش اللبناني

الثلاثاء, 16 أيلول 2025

أُقيم في مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - الناقورة، حفل تسلّم 105 آليات مقدمة هبة من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل للجيش، بحضور قائد اليونيفيل اللواء Diodato Abagnara وممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل، إلى جانب عدد من الضباط.

خلال الحفل ألقى ممثل قائد الجيش العميد الركن الإداري وليد أبو شعر كلمة جاء فيها: "حقّق الجيش بفضل التعاون المستمر مع اليونيفيل نقلة نوعية في تطوير وسائل المساندة اللوجستية للوحدات، الأمر الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجانب العملاني، كما أن التعاون بيننا في مجال التدريب عزّز كفاءة عناصرنا وأكسبهم مهارات شديدة الأهمية".

من جهة أخرى، أكد اللواء Abagnara أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش واليونيفيل في مختلف المهمات الأمنية والإنمائية، وأشار إلى أن هذه الهبة تأتي في إطار تطوير الإمكانات اللوجستية لتسهيل عمل الوحدات العسكرية وإنجاح مهماتها.