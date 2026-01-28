الأربعاء, 28 كانون الثاني 2026

أقيم في الطبابة العسكرية حفل تسلّم هبة مقدّمة من البعثة العسكرية الإيطالية الثنائية في لبنان MIBIL، تتضمن تجهيزات لقسم الطوارئ.

حضر الحفل رئيس الطبابة العسكرية ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، ورئيس البعثة العقيد فيكتوريو جينزوني، إضافة إلى عدد من الضباط.

وسلّم العميد الإداري داني بشراوي رئيس الطبابة العسكرية كتاب شكر باسم قائد الجيش إلى العقيد جينزوني، مثمّنًا دور البعثة في دعم الجيش خلال المرحلة الراهنة.