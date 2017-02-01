حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم في معسكر عرمان للتدريب

الجمعة, 23 حزيران 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعسكر العميد جورج القرقفي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط، وقد ألقى العميد القرقفي كلمة بالمناسبة جاء فيها:

" منذ الآن وصاعداً ستنضوون إلى جانب رفاقكم تحت علم الجيش ورايات وحداته، لتبذلوا وإياهم الجهد والعرق والدم، التزاماً بالقسم الكبير الذي صدحت به حناجركم الفتية، وأكّدتم فيه القيام بالواجب كاملاً دفاعاً عن علم البلاد وذوداً عن الوطن، لذا كونوا على أهبة الإستعداد للقيام بهذا الواجب النبيل، فتساهموا في إبقاء المؤسسة العسكرية، صمّام أمن الوطن واستقراره، وملاذ اللبنانيين عند كلّ منعطف خطير".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.