الخميس, 22 أيلول 2022

أقيم في معهد تدريب الأفراد حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد شربل يمين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وقد ألقى العميد يمين كلمة في المناسبة جاء فيها: "إنّ تخرُّجَكم في خضمّ الظروف القاسية التي يمرّ بها وطننا يُضاعف حجم مسؤوليّاتكم كعناصر في المؤسسة الأولى المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار، والدفاع عن لبنان ممّا يخطط له العدوّان: الإسرائيلي والإرهابي. لذا أدعوكم إلى أن تتحلّوا بالعزيمة، ولا تجعلوا للضعف مكانًا في نفوسكم، لأنّكم محطّ آمال اللبنانيّين وسَنَدُهم عند المُلمّات".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.