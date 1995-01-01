الثلاثاء, 26 أيلول 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن محمد ضاهر قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: "أثبت الجيش احترافه سواء في التصدي للعدو الإسرائيلي ومكافحة الإرهاب وكشف خلاياه النائمة أو في ضبط الحدود البريّة والبحريّة. لذا، ابذلوا أقصى طاقاتكم إلى جانب رفاقكم في مختلف الوحدات بهدف استمرار المؤسسة العسكرية في أداء دورها الحيوي".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.