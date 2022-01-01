الأربعاء, 15 تشرين الثاني 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد - عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن محمد ضاهر قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: "في وقت يتعرّض فيه وطننا لتحديات وأخطار جسام، يأتي تخرجكم امتدادًا لمسيرة الجيش المعمّدة بالتضحية في سبيل الوطن، ما يعبّر عن ثقة اللبنانيين بدور المؤسّسة العسكرية، وإجماعهم على ضرورة انخراط أبنائهم في صفوفها بعدما أثبتت أنّها الضمانة الأكيدة للحفاظ على وحدة لبنان وسيادته واستقلاله".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.

