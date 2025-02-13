الخميس, 13 شباط 2025

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد أحمد عدره ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وحضره عدد من الضباط.

وألقى كلمة في المناسبة جاء فيها: "تخوضون غمار الحياة العسكرية في أدق مرحلة من تاريخ لبنان بعد العدوان الإسرائيلي على مختلف المناطق اللبنانية بخاصة في الجنوب. في هذا الإطار، تبقى أنظار اللبنانيين شاخصة نحوكم لرؤيتكم تنتشرون في المناطق الجنوبية حيث تبسطون سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية، وتواكبون عودة الأهالي إلى بلداتهم".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.