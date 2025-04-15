الثلاثاء, 15 نيسان 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج التدخل السادس - رياق، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد الركن دافيد بشعلاني قائد الفوج كلمة جاء فيها: "إن مستقبل بلدنا يعتمد على المهمات المنوطة بكم في المستقبل القريب على مختلف الأراضي اللبنانية، بدءًا من تعزيز انتشار الجيش في الجنوب وضبط الحدود ومراقبتها ومكافحة الخلايا الإرهابية المتربصة شرًّا بلبنان، فنجاحكم في هذه المهمات يظهر مدى وفائكم لرسالة الجندية، ويؤكد ثقة اللبنانيين بكم كملاذ آمن لهم في الأزمات".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.