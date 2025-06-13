الجمعة, 13 حزيران 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في قيادة فوج التدخل السادس - رياق، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد الركن دافيد بشعلاني قائد الفوج كلمة جاء فيها: "أوصيكم أن تعطوا المثال في وحداتكم وبين رؤسائكم ورفاقكم، في الالتزام بقواعد الانضباط العسكري، والتقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات، كما في الاندفاع في أداء الواجب، والتحلي بإرادة التضحية والصبر على الصعاب".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.