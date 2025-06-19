الخميس, 19 حزيران 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

وألقى قائد المعهد العميد أحمد عدره كلمة جاء فيها: "في الوقت الذي يمرّ فيه وطننا بتحديات مصيرية، تبقى أنظار المواطنين شاخصة نحوكم لتنفيذ المهمات المنوطة بكم على أكمل وجه، بخاصة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على مختلف المناطق اللبنانية. إنّ التزامكم بواجبكم في حفظ أمن لبنان يعزّز الثقة بالجيش من قبل المواطنين وكذلك الدول الشقيقة والصديقة".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.