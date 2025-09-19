الجمعة, 19 أيلول 2025

أُقيم في معهد تدريب الأفراد - عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معهد تدريب الأفراد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد أحمد عمري قائد المعهد كلمة في المناسبة جاء فيها: "وسط الظروف الراهنة، عليكم أن تبقوا في منتهى الوعي والإدراك، وأن تكونوا قلبًا واحدًا، متحدين متضامنين. لا تترددوا في مواجهة التحدّيات وتنفيذ مهماتكم وبذل أقصى التضحيات من أجل اجتياز هذه المرحلة للوصول بوطننا إلى برّ الأمان".

في ختام الحفل، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.