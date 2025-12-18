الخميس, 18 كانون الأول 2025

أُقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد - عرمان، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد أحمد عمري قائد المعهد كلمة جاء فيها: "يواجه لبنان تحديات أمنية مختلفة، لا سيما في ظلّ الاعتداءات الإسرائيلية، وبعضها من صعوبات داخلية تحتاج إلى أعين يقظة وسواعد ثابتة. وجودكم في هذا الميدان هو ركيزة لحماية الحدود وصون الاستقرار في الداخل، فأنتم اليوم لستم مجرد عناصر في الجيش، بل أنتم خط الدفاع الأول، والعاملون بصمت في سبيل أن يبقى الوطن متماسكًا وآمنًا".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.