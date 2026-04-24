الجمعة, 24 نيسان 2026

أُقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان، حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد أحمد عُمَري قائد المعهد كلمة جاء فيها: "إن تخرجكم اليوم في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد في ظل استمرار خطر الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، يضعكم أمام تحديات مصيرية، ويحتّم عليكم القيام بالمهمّات المنوطة بكم على أكمل وجه للحفاظ على صمود وطننا المتأتي من صمود جيشه وشعبه".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.