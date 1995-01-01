الأربعاء, 29 آذار 2023

أقيم قبل ظهر اليوم في معهد تدريب الأفراد- عرمان حفل تقديم جنود متمرنين ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعهد العميد الركن محمد ضاهر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن ضاهر كلمة في المناسبة جاء فيها: "سوف تتحملون منذ لحظة التحاقكم مسؤولية الحفاظ على أمن بلدنا. لا شك في أنكم جديرون بهذه المسؤولية لأنّ كلًّا منكم تربّى في كنف عائلة مؤمنة بلبنان، وتلقّى منذ الصغر مبادئ المواطنة الحقة حتى اختار الانخراط في الجيش، وها أنتم، جاهزون لتكونوا سندًا للّبنانيين في كل المناطق، ومصدر فخر واعتزاز لذويكم."

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.