الجمعة, 17 آب 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب - الشمال، حفل تقديم جنود ومجندين ممددة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد معسكر عرمان للتدريب العميد الركن رينه حبشي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط. وقد ألقى ممثل العماد قائد الجيش كلمة في المناسبة جاء فيها: "تنطلقون إلى الوحدات بعد أن اجتزتم بنجاح فترة من التدريب المتواصل على الصعيدين النظري والعملي، وتنضمّون إلى رفاقكم العسكريين، فكونوا مثالاً في الإخلاص والانضباط، والإيمان بالوطن، واعملوا باستمرار على تطوير قدراتكم الجسدية والفكرية لأنّ العسكري طاقة متجددة وإرادة لا تنتهي. واجعلوا من الانضباط عنواناً دائماً يحكم أداءكم".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.