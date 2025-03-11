الثلاثاء, 11 آذار 2025

أُقيم في ملعب صيدا البلدي – الجنوب حفل تقديم جنود ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد منطقة الجنوب ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن فادي أبو حيدر قائد المنطقة كلمة في المناسبة جاء فيها: "يقدّر شعبكم دور الجيش والمؤسسات الوطنية بشكل كبير لذا لا تخذلوه، لأن ثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي. فخلاص بلدنا وتعافيه يعتمد على أداء الجيش لحفظ الأمن والاستقرار".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.