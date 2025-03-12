حفل تقديم جنود ومجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم

الأربعاء, 12 آذار 2025

أُقيم في ثكنة داني حرب - غوسطا حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج المجوقل ممثلًا قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده، وحضره عدد من الضباط وذوي المتخرجين.

وألقى العميد الركن مارون أبو هلون قائد الفوج كلمة في المناسبة جاء فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليًا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي. فلا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمَين لذلك، وهذا بالتحديد هو جوهر مهمّتكم في الوقت الحالي".

في ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.