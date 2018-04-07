الخميس, 19 نيسان 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في معسكر عرمان للتدريب، حفل تقديم رتيب وجنود متمرنين ومجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد المعسكر العميد الركن رينه حبشي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط وذوي العسكريين المتخرجين.

وقد ألقى العميد الركن حبشي كلمة في المناسبة جاء فيها:" لقد انضويتُم تحت راية بلادكم في مرحلة يواجه الجيش خلالها أطماع العدو الإسرائيلي وتهديداته التي تتعارض مع القرارات الدولية، كما يلاحق الخلايا الإرهابية الإجرامية التي تستهدف سلامة المواطنين وأمنهم، ويستعد لحماية العملية الانتخابية المقبلة بحرفيّته المعهودة. فكونوا على يقين بأننا سنتجاوز هذه المرحلة، كما تجاوزنا مراحل مصيرية عرفها لبنان على مر تاريخه".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.