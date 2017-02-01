الجمعة, 24 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في ثكنة غسان رمان - رومية، حفل تقديم مجندين ممددة خدماتهم للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج المغاوير العقيد الركن مارون القبياتي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره المدربون وعدد من الضباط، إلى جانب ذوي المتخرجين.

وقد ألقى العقيد الركن القبياتي كلمة في المناسبة جاء فيها:"إنّ أهم مقومات هذا الوطن هو وحدة أبنائه وتضامنهم وتكاتفهم في جميع الظروف والأوقات، وإنّ انضواءكم تحت راية الجيش هو تجسيد رائع لهذه الوحدة، وبالتالي أمامكم فرصة ثمينة لكي تختبروا عمق الروابط الوطنية التي تشدّكم إلى بناء جسور الثقة في ما بينكم، فتكونون الخميرة الصالحة في عائلاتكم ومحيطكم وقراكم وفي كل منطقة من لبنان، وبهذه الخميرة تحافظون على رسالة هذا الوطن التي طالما جعلت منه نموذجاً إنسانياً وحضارياً رائداً، يشعّ بقيم التنوع والحرية والانفتاح".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.