الخميس, 01 كانون الأول 2022

أقيم في ثكنة ميلاد النداف – عمشيت حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن باسم الأيوبي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره عدد من الضباط .

وألقى العقيد الركن الأيوبي كلمة في المناسبة جاء فيها:" تتخرّجون فيما يمر وطننا بمرحلة حرجة مليئة بالتحديات، ما يضاعف حجم مسؤوليات الجيش بوصفه ضامن السلم الأهلي في بلدنا. لذا كونوا على استعداد تام لتنفيذ مختلف المهمات التي ستوكل إليكم، والتزاموا بالانضباط والمناقبية".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.