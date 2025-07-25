الجمعة, 25 تموز 2025

أقيم قبل ظهر اليوم في ملعب صور حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم لصالح قطاع جنوب الليطاني، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد قطاع جنوب الليطاني ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

وألقى العميد الركن نيقولاس ثابت قائد القطاع كلمة في المناسبة جاء فيها: "لا تخذلوا في أي يوم من الأيام شعبكم الذي يقدر عاليًا دور جيشكم، فثباتكم له درجة عالية من الأهمية لمواجهة التحديات الراهنة التي يشهدها لبنان وعلى رأسها خطر العدو الإسرائيلي. فلا خلاص لبلدنا ولا أمل في تعافيه إلا بضمان الأمن والاستقرار اللازمَين لذلك، وهو جوهر مهمّتكم".

في ختام الحفل، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.