الجمعة, 27 شباط 2026

أُقيم قبل ظهر اليوم في قيادة الفوج المجوقل - غوسطا، حفل تقديم مجندين ممدّدة خدماتهم إلى العلم وتخريج دورة مدرب مجوقل. ترأس الحفل قائد الفوج ممثلًا قائد الجيش العماد رودولف هيكل، وحضره عدد من الضباط.

أثناء الحفل، ألقى العميد الركن مارون أبو هلون قائد الفوج كلمة جاء فيها: "إنّ تخريج دفعة من المجندين الممدّدة خدماتهم في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا تأكيد أنّ روح الوطنية راسخة لدى شبابنا، وأن المؤسسة تشكل موضع ثقة اللبنانيين وآمالهم. أما تخريج دورة مدرب مجوقل، فهو تأكيد لمسار التطوير والتدريب المتقدم الذي ينتهجه الجيش في الوحدات الخاصة، من أجل تنفيذ المهمات الصعبة بأعلى درجات الدقة".

في الختام، جرى عرض عسكري شارك فيه العناصر المتخرجون.