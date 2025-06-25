حفل تكريمي لآباء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأب

الأربعاء, 25 حزيران 2025

أقام جهاز الرعاية والشؤون الاجتماعية للعسكريين القدامى حفلًا تكريميًّا لآباء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الأب في نادي الرتباء المركزي – الفياضية، بحضور عقيلة قائد الجيش العماد رودولف هيكل، السيدة جانيت هيكل، تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن، وذلك بمشاركة عدد من المساهمين والفنانيين.

خلال الحفل، أكدت السيدة هيكل أن حضور آباء العسكريين الشهداء دليل على محبتهم للجيش، بعدما قدموا خيرة أبنائهم شهداء تحت رايته، مؤمنين رغم ألم الفراق أن شهادتهم هي من أجل وحدة لبنان واستمراره.