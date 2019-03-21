حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر الذين استشهدوا في مدينة طرابلس

الخميس, 08 آب 2019

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيم ظهر اليوم في ثكنة بهجت غانم - الشمال حفل تكريمي لعائلات شهداء لواء المشاة الثاني عشر والذين استشهدوا في مدينة طرابلس، حضره العميد الركن فادي بو حيدر ممثلاً العماد قائد الجيش، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط وعائلات الشهداء. وقد ألقى العميد الركن بو حيدر كلمة في المناسبة جاء فيها: " إنّ المؤسسة العسكرية وبقدر ما تحرص على تكريم شهدائها وتخليد ذكراهم، واستعادة مآثرهم وبطولاتهم في كلّ لقاء أو مناسبة خصوصاً في مناسبة عيد الجيش، تحرص على احتضان عائلاتهم وتكريمها، والوقوف إلى جانبها في مواجهة أعباء الحياة، وذلك ليس بداعي صلة القرابة فحسب، بل أيضاً لأن أفراد هذه العائلات، أباً وأمّاً، أخاً وأختاً، زوجة وأبناء، هم في ضمير الجيش شركاء في التضحية والعطاء في سبيل الوطن".