حفل تكريمي لقائد مجموعة الزوارق الألمانية المغادر لبنان

إعداد: نينا عقل خليل

في حضور العميد الركن البحري ماجد علوان قائد القوّات البحرية ممثّلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من الضباط، والملحق العسكري الألماني وقائد مجموعة الزوارق الألمانية العاملة ضمن قوّات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، أقيم في النادي العسكري المركزي - بيروت، حفل إفطار تكريمي لمنسّق المساعدات العسكرية في السفارة الألمانية ورئيس قسم التدريب في مجموعة الزوارق الألمانية المقدم البحريCDR SG Maik Riegel في مناسبة انتهاء مهمّاته ومغادرته لبنان نهائيًا.

وتخلّل الاحتفال تقليد الضابط المكرّم درعًا تقديريّة.