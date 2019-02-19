حفل تكريمي للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين قدمّوا مساعدات لعائلات شهداء الجيش اللبناني

الجمعة, 22 شباط 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في نادي الضباط – اليرزة، حفل تكريمي للهيئات والمؤسسات والأفراد الذين قدمّوا مساعدات وهبات لعائلات شهداء الجيش اللبناني، حضره العميد الركن مرسال حنوش كيروز ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، بالإضافة إلى عدد من كبار الضباط.

وقد ألقى العميد الركن كيروز كلمة جاء فيها: "في موازاة المواقف الخالدة التي سجّلها شهداؤنا، تحضرنا التضحيات التي بذلها أفراد عائلاتهم، فقدّموا أبهى مثال عن حبّ الوطن، وشيم الصبر والوفاء والإخلاص المطلق. فعائلة الشهيد هي المنبع الذي ارتوى منه أبطالنا بمبادئ الوطنية والرجولة والشرف، وهي التي عانت خسارة الأحبّة وقسوة الفراق. وبالتالي، نحن نعتبرها أمانة غالية استودعها الشهيد في عائلته الكبرى، المؤسسة العسكرية، التي ستظل إلى جانب أفراد عائلات الشهداء في كل ما يصبون إليه من آمالٍ وتطلعات".

وفي ختام الحفل، جرى توزيع هدايا تذكارية.