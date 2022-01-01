حفل تكريم الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر لمناسبة إحالته على التقاعد

الخميس, 17 شباط 2022

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في اليرزة، حفل تكريم أمين عام المجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط القيادة. وألقى العماد عون كلمة شكر فيها اللواء الركن الأسمر معتبراً أن العسكري يظل مرتبطاً بالمؤسسة العسكرية حتى بعد التقاعد.

بدوره عاهد اللواء الركن الأسمر الوفاء للمؤسسة العسكرية التي تشكّل ضمانة استقرار الوطن.

وفي ختام الحفل قدم العماد عون للواء الركن الأسمر درع الجيش عربون شكر وتقدير.