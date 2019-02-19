حفل تكريم اللواء الركن سمير الحاج لمناسبة إحالته على التقاعد

الجمعة, 01 آذار 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة ظهر اليوم، حفل تكريم المفتش العام اللواء الركن سمير الحاج لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط القيادة. وقد ألقى العماد عون كلمة نوّه فيها بمسيرة اللواء الركن الحاج وإخلاصه في أداء الواجب خلال فترة خدمته، مثمناً دوره الفاعل كعضو في المجلس العسكري ومساهم أساسي في اتخاذ عدة قرارات هامة متعلقة بالمؤسسة العسكرية.

بدوره ألقى اللواء الركن الحاج كلمة شكر فيها قائد الجيش على ما أبداه من اهتمام ورعاية وتكريم، معاهداً الوفاء للمؤسسة العسكرية التي تشكل ضمانة استقرار الوطن وسيادته واستقلاله.

وفي ختام الحفل، قدم العماد عون للواء الركن الحاج درع الجيش عربون شكر وتقدير.