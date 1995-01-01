الأربعاء, 01 شباط 2023

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في اليرزة، حفل تكريم المدير العام للإدارة اللواء الركن مالك شمص لمناسبة إحالته على التقاعد، وذلك بحضور أعضاء المجلس العسكري وعدد من ضباط القيادة. وألقى العماد عون كلمة شكر فيها اللواء الركن شمص على تفانيه في خدمة المؤسسة العسكرية، متمنياً له دوام الصحة والتوفيق بعد التقاعد.

بدوره أعرب اللواء الركن شمص عن امتنانه وتقديره للعماد عون وللجيش، مؤكداً ثقته ببقاء المؤسسة العسكرية ضمانة للأمن وسنداً يحمي اللبنانيين في وجه الشدائد.

وفي ختام الحفل قدم العماد عون للواء الركن شمص درع الجيش عربون شكر وتقدير.