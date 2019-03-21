حفل تلاوة أمر اليوم لمناسبة عيد الاستقلال الـ76 في مبنى وزارة الدفاع الوطني

الخميس, 21 تشرين الثاني 2019

أقيم قبل ظهر اليوم في باحة وزارة الدفاع الوطني لمناسبة الذكرى السادسة والسبعين للاستقلال، احتفال رمزي ترأسه رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ضباط أجهزة القيادة، والموظفون المدنيون التابعون لها. وبعد إجراء مراسم رفع العلم، تلا اللواء الركن العرم أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى العسكريين بالمناسبة.

مما قاله بالصوت:....

أمر اليوم مرفق ربطاً.